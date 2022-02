Esporte Atlético-GO: dupla oriunda do Cruzeiro quer título estadual Ramon Menezes e Airton chegam com contrato de três anos. Zagueiro estreou na vitória sobre a Aparecidense

O Atlético-GO apresentou dois dos últimos contratados neste início de temporada: o zagueiro Ramon Menezes, de 26 anos, e o atacante Airton, de 23 anos. Como coincidência, ambos vêm do mesmo clube - o Cruzeiro -, e com vínculo contratual de três anos com o Dragão. O fato de o Atlético-GO estar na Série A do Brasileiro pesou na opção da dupla de mudar de c...