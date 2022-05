Esporte Atlético-GO e Flamengo são multados por invasão de torcedores no Accioly Clube goiano recebeu multa de R$ 5 mil, enquanto o time carioca foi punido com R$ 2,5 mil

Atlético-GO e Flamengo foram julgados nesta sexta-feira (13) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e multados por invasão de torcedores durante jogo das equipes na 1ª rodada do Brasileirão, no Accioly. O Dragão recebeu multa de R$ 5 mil, enquanto o time carioca foi punido com R$ 2,5 mil. A decisão foi unânime e cabe recurso no pleno do tribunal. As invasões for...