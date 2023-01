Dois representantes do futebol goiano entram em ação pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (12), em duelos eliminatórios. Goiás e Atlético-GO encaram Porto Vitória-ES e Juazeirense-BA, respectivamente, para seguirem na tradicional competição sub-20.

O Goiás será o primeiro a disputar vaga na 3ª fase da Copinha ao enfrentar o Porto Vitória, do Espírito Santo, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP), às 12h45. Após terminar a fase de grupos como líder de sua chave, o time esmeraldino tenta avançar na competição diante do clube capixaba, que ficou na vice-liderança de um grupo que tinha como grande força o Fluminense.

Na última rodada, diante do Atlético Guaratinguetá-SP, o técnico Mário Henrique conseguiu poupar vários jogadores e terá uma equipe um pouco mais descansada no duelo eliminatório desta quinta-feira (12).

Mais tarde, às 19h30, será a vez do Atlético-GO buscar vaga na 3ª fase. Para isso, o Dragão vai precisar superar a Juazeirense-BA, às 19h30, no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto. O time rubro-negro terminou a fase de grupos como líder e encara a equipe baiana que ficou atrás do Palmeiras em sua chave.

