O Atlético-GO abre o Estádio Antônio Accioly, na manhã deste sábado (10), para a confraternização do “Natal Solidário”, em parceria com o Instituto Social de Apoio Canguru (Isacc). O clube atleticano e a entidade firmaram parceria que tem como meta abrir a praça esportiva para as brincadeiras das crianças e, ao mesmo tempo, arrecadar alimentos.

Os organizadores do evento solicitam a doação de um quilo (1kg) de alimento não perecível aos participantes - os itens arrecadados serão doados a famílias carentes em forma de cestas básicas nos próximos dias. As atividades serão das 9 horas ao meio-dia.

O Atlético-GO em parceria com o Isacc convida a todos para participar da ação de natal



Traga sua família para se divertir na Casa do Dragão



Os alimentos arrecadados serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante as três horas de atividades na manhã deste sábado (10), há uma série de brincadeiras previstas, como pula-pula, touro mecânico, escorregador, algodão doce, palhaço, pipoca, distribuição de balinhas e a presença do Dragolino, mascote do Atlético-GO, para movimentar as crianças e fazer fotos.

"Recentemente, fizemos uma atividade em conjunto com o Atlético-GO e tivemos a presença de muitas pessoas. Decidimos repetir novamente, agora, às Vésperas do Natal", disse o presidente do Isacc, Warley Silva.

Segundo ele, a intenção é fazer mais eventos. A atividade realizada pelo Isacc, em parceria com o Dragão, foi durante a semana alusiva ao Dia da Criança, em outubro. Cerca de 700 crianças participaram das brincadeiras no Jardim Cerrado.