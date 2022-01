Esporte Atlético-GO e patrocinadora master renovam contrato por mais um ano

O Atlético-GO e a patrocinadora máster do clube, a Amuleto Bet, anunciaram, nesta quarta-feira (12), a renovação de contrato até o final deste ano. A empresa de apostas que estampa a marca no material de treino, jogo e de outras mídias do Dragão havia firmado vínculo com o clube em julho do ano passado. Agora, terá uma temporada completa de exposição na agremiação que di...