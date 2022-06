Atlético-GO e Vila Nova vão disputar a final do Campeonato Goiano sub-20. Na manhã deste sábado (11), Dragão e Tigre despacharam Trindade e Goiás, respectivamente, e se enfrentam na briga pelo título.

Em campo no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova conseguiu devolver o placar de 2 a 0, na derrota do jogo de ida para o Goiás no CT Edmo Pinheiro. Com a vitória em casa, o Tigre conseguiu levar a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, o time colorado venceu por 5 a 4.

Em Campestre de Goiás, no Estádio Nilson José Ribeiro, a equipe sub-20 do Atlético-GO derrotou o Trindade, por 3 a 1, e se classificou para a final após ter empatado, sem gols, no jogo da ida em Trindade.