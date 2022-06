Clubes que trabalham com categorias de base costumam dizer que conquistar títulos não é o mais importante, e a priridade é formar e revelar novos jogadores. As duas metas, no entanto, podem caminhar paralelas e entram em campo na final do Campeonato Goiano Sub-20, no Estádio Antonio Accioly, às 15 horas desta quarta-feira (29), entre Atlético-GO e Vila Nova.

No jogo de ida, a equipe vilanovense venceu por 1 a 0 e joga pelo empate. O Dragão precisa ganhar em casa por dois ou mais gols de frente. Se o triunfo for pela diferença de um gol, o título será definido nas penalidades. A entrada é gratuita à torcida, mas só os atleticanos podem assistir à decisão.

A orientação segue a dos jogos dos times principais, que disputam clássicos com torcida única. O Atlético-GO reservou um espaço aos familiares dos jogadores vilanovenses.

O Dragão não é campeão do Goiano Sub-20 desde 2010. Por causa disso, pretende encerrar esse jejum de 12 anos, além de garantir a vaga na Copa do Brasil 2023 (reservada ao campeão estadual). No Goiano Sub-20, a única derrota atleticana foi no primeiro jogo da final, em que foi batido pelo Vila Nova no OBA.

Na 1ª fase, foram oito vitórias e três empates. Nas quartas de final, eliminou o Vianópolis (2 a 1 e 2 a 0). Na semi, passou pelo Trindade (0 a 0, em jogo marcado pela injúria racial contra o volante Gustavo e 3 a 1). Gustavo, por pertencer ao Vila Nova, não pode disputar a decisão.

O Atlético-GO trabalha para revelar jogadores para o time profissional: Léo (goleiro), Isaac (volante), William (zagueiro) e Jean Carlos (atacante que se machucou nas quartas e está fora da decisão) já treinam no elenco principal. Isaac e Jean atuaram algumas vezes na campanha do título do Estadual de 2022.

Mas o desejo de ser campeão fez com que a comissão técnica poupasse sete dos titulares no domingo (26), quando o Atlético-GO foi goleado pelo Corinthians (5 a 1) no CT do Dragão, pelo Brasileiro da categoria. “Há 12 anos, o Atlético-Go não ganha o título. Ano passado, sofremos muito na base. Em 2022, fizemos programação para nos fortalecer e formar um time competitivo para disputar os torneios”, frisou o gerente da base do Dragão, Wendell Batata.

O Atlético-GO teve de fazer uma renovação rápida em 2021, na comissão técnica e no elenco. Por isso, trouxe o técnico Rogério Corrêa (ex-zagueiro campeão pelo Vila Nova em 2001) e ainda utilizou alguns jogadores do time sub-17 na equipe sub-20.

Na atual temporada, formou outra base sub-20, eliminada na 3ª fase da Copa São Paulo pelo Palmeiras (campeão) e que vem de três derrotas seguidas no Brasileiro - perdeu para Vasco (3 a 1), Grêmio (2 a 1) e Corinthians (5 a 1).

Em vantagem

Visitante no segundo jogo da decisão, o Vila Nova está a um passo de voltar a ser campeão goiano na categoria sub-20 depois de sete temporadas. Em vantagem na decisão após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e acabar com a invencibilidade de 15 jogos do Atlético-GO na competição, o time colorado precisa de um empate para conquistar o caneco estadual.

Títulos nas categorias de base nem sempre são considerados como o principal objetivo, mas para o Vila Nova terá um sabor especial já que o time colorado não vence o Goianão Sub-20 desde 2015, quando superou o Trindade. Na categoria, o time venceu um torneio pela última vez em 2017, na Copa Goiás.

“O objetivo da base é revelar jogadores e servir para o time profissional, mas estar entre os finalistas dos campeonatos e disputar títulos sempre traz uma visibilidade maior e a possibilidade de revelar mais jogadores. Então, é muito importante para nós chegarmos nessa decisão”, comentou o técnico do Vila Nova, Kássio Fernando.

No sub-20, o Vila Nova possui alguns destaques individuais, casos dos meias João Lucas, Whila (artilheiro do time com 4 gols) e Romário, o lateral direito Rian, e os atacantes Guilherme Pires e João Marcelo (reserva mais utilizado na competição estadual). O Tigre é dono da melhor defesa do campeonato, com cinco gols sofridos após 15 jogos.

O caminho do Vila Nova até a decisão teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Atlético-GO, e classificação diante de Morrinhos (quartas de final) e Goiás (semifinal).

“A humildade e simplicidade do nosso time (pode fazer a diferença na final). Saímos do primeiro jogo em vantagem, mas a disputa está aberta. O Atlético-GO é uma grande equipe e teremos que ser bem humildes e operários para conseguir a taça”, analisou o treinador.

Após a conclusão do Goiano Sub-20, a tendência é que alguns jogadores da categoria sejam utilizados nas equipes profissional e sub-23 do Vila Nova. O técnico Dado Cavalcanti revelou que, além do lateral esquerdo Jefferson e do meia Romário, outros três jogadores devem integrar o time principal para a disputa da Série B.