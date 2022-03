Esporte Atlético-GO: Edson fica fora de estreia na Copa do Brasil Recuperado de lesão, Gabriel Baralhas

A ausência do volante Edson e a convocação, pela primeira vez, do também volante Gabriel Baralhas, são as principais novidades na lista de relacionados do Atlético-GO para o jogo desta quinta-feira (3) diante do União, em Rondonópolis-MT, na estreia da Copa do Brasil. Um provável time é Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique; Gabriel Baralh...