Esporte Atlético-GO elimina Vila Nova e volta à final do Goianão Dragão sai atrás, supera pressão, empata com o Tigre fora de casa e vai disputar a decisão contra quem passar da semi entre Goiás e Iporá

O Atlético-GO é o primeiro finalista do Goianão 2022. O Dragão empatou com o Vila Nova por 1 a 1 nesta terça-feira (22), no Estádio Onésio Brasileira Alvarenga, e está de volta à final do Campeonato Goiano. O rubro-negro saiu atrás na partida de volta, mas buscou o empate e avançou graças à vantagem que acumulou ao vencer o jogo de ida por 3 a 2, no Accioly, no s...