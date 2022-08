O Atlético-GO, que disputa paralelamente três competições, acaba de perder mais um jogador para o restante da temporada também com a necessidade de cirurgia. Depois da luxação no ombro direito do goleiro Ronaldo, dessa vez quem está vetado é o zagueiro Emerson Santos, repatriado junto ao futebol japonês e que chegou recentemente ao clube como reforço, mas não poderá ser aproveitado.

Isso porque o jogador teve rompimento no tendão de Aquiles do pé esquerdo no treino de quinta-feira (4), quando ele se contundiu e precisou deixar o gramado do CT do Dragão carregado.

O departamento médico pediu os exames de imagem e houve a constatação da lesão, que pode ser considerada grave, pois o jogador não atuava há quase um ano no Kashiwa Reysol. Ele foi contratado para reforçar o sistema defensivo, que ficará sem o zagueiro e volante Edson Felipe, que vai se transferir para o futebol árabe.

A cirurgia será nos próximos dias e o prazo de recuperação não foi estipulado pelo médico do Atlético-GO, Gleyder Sousa. Emerson Santos e Ronaldo só voltarão a ter condições de jogo no próximo ano. O clube procura repor o desfalque de Ronaldo com a contratação de um outro goleiro, assim como deverá buscar no mercado outro zagueiro.