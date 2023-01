O Atlético-GO lamentou nesta segunda-feira (2) a morte do advogado Djalma Rezende. De acordo com representantes do time, Rezende era um torcedor apaixonado e diretor jurídico do Atlético. O advogado foi vítima de um câncer no reto superior, contra o qual lutava desde 2017 e estava internado desde o dia 17 de dezembro, após sofrer uma piora.

De acordo com a viúva de Djalma, a advogada e conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) Priscila Maura de Carvalho Rezende, a causa da morte foi uma insuficiência hepática causada pela metástase do câncer no fígado.

Em sua atuação no Atlético-GO, Djalma Rezende teve papel importante na contratação do atacante Walter, em 2017. Foi o advogado quem apresentou o jogador quando Walter chegou ao clube.

Djalma foi mencionado como pelo time como uma “figura representativa para o clube e para sociedade”. O Atlético desejou também profundo respeito a familiares e amigos do advogado.

O corpo do advogado Djalma Rezende será velado nesta terça-feira (3), das 8h às 14h, no Cel da OAB, em Aparecida de Goiânia. O velório será aberto ao público. Já o sepultamento, será realizado no Cemitério Parque Memorial, mas restrito à família.