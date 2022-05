O Atlético-GO fez história na noite desta terça-feira (24) com o empate por 1 a 1 com a LDU. O resultado foi o suficiente para o Dragão conquistar classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo válido pela 6ª e última rodada da fase de grupos foi disputado no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Os gols foram marcados por Hoyos, para o time da casa, e Gabriel Baralhas, a favor da equipe goiana.

Essa é a primeira vez que o Atlético-GO avança às oitavas de final da Sul-Americana, desde a mudança no formato de disputa do torneio, que passou a ter uma fase de grupos, a partir de 2021, antes dos duelos eliminatórios.

O Atlético-GO foi para Quito com a necessidade de pontuar para conquistar a classificação. O duelo era direto pela vaga nas oitavas de final, já que apenas a LDU ainda poderia ultrapassar o time goiano na classificação do Grupo F, em caso de vitória equatoriana.

Prejudicado ou não pela altitude, o Atlético-GO não teve boa atuação no primeiro tempo. Errou passes, não conseguiu ocupar o campo de ataque e viu o time da casa criar melhores oportunidades ofensivas. Aos 28 minutos, Hoyos chutou cruzado e acertou o ângulo para abrir o placar.

No segundo tempo, o Atlético-GO voltou melhor e teve evolução na produção ofensiva. Airton, com duas boas jogadas, e Churín tiveram oportunidades para o Dragão nos primeiros 15 minutos, mas não passaram pelo goleiro Falcón.

A bola parada foi decisiva para o time goiano. Aos 19 minutos, Jorginho cobrou escanteio, que foi desviado por Gabriel Baralhas, que enfim conseguiu uma finalização que passou pelo camisa 1 da LDU.

O Dragão deixou para trás times tradicionais no cenário sul-americano como a própria LDU e o Defensa y Justicia, da Argentina, para terminar a 1ª fase como líder do Grupo F - apenas os primeiros colocados de cada chave avançam.

O Atlético-GO agora aguarda a conclusão das fases de grupos da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores para definição de todos os classificados às oitavas de final.

Além dos oito líderes da Sul-Americana, os oito terceiros colocados da Libertadores vão disputar as oitavas de final do torneio que o Dragão segue na disputa. O sorteio está previsto para sexta-feira (27), a partir das 13 horas (de Brasília).

Três pontos são certos para o Atlético-GO com a classificação: o clube recebe premiação de 500 mil dólares (quase R$ 2,5 milhões), jogará o segundo jogo das oitavas de final como mandante e terá de definir um novo local para jogar na próxima fase.

O regulamento da Conmebol prevê que nas oitavas e quartas de final, os estádios devem ter capacidade mínima de 20 mil lugares. Nas semifinais a restrição sobe para 30 mil. Em Goiânia, apenas o Estádio Serra Dourada se enquadra no perfil. O presidente Adson Batista já disse, em entrevistas, que também considera levar o confronto para outra praça esportiva.

Com a classificação, o Atlético-GO segue vivo em três frentes na sequência na temporada. O Dragão está nas oitavas de final das copas do Brasil e Sul-Americana, além da Série A, que tenta iniciar reação após conquistar a primeira vitória na última rodada diante do Coritiba - no Brasileiro, o time goiano é o 17° colocado, com seis pontos após sete rodadas.

As datas previstas para a disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana são 28 a 30 de junho (jogo de ida) e 5 a 7 de julho (partida de volta).