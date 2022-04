O Atlético-GO empatou com o Cuiabá por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, no Estádio Antonio Accioly, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Agora, terá que vencer o adversário em jogo que será daqui a três semanas, no dia 11 de maio, na Arena Pantanal, para avançar às oitavas de final da competição.

O Dragão ficou perto de abrir vantagem na fase. Depois de um primeiro tempo equilibrado, melhorou muito na segunda etapa e abriu o placar em jogada de escanteio. Mas voltou a sofrer gol em jogada do mesmo tipo, o que tem sido um pesadelo defensivo pra o time.

Para avançar às oitavas de final pela terceira vez seguida na Copa do Brasil, o Dragão terá que ganhar do Cuiabá no jogo de volta.

Nas duas últimas edições, o Atlético-GO chegou às oitavas, fase em que foi eliminado. A diferença é que a fase com 16 equipes foi a 4ª em 2021, quando o time goiano caiu para o Athletico-PR, e a 5ª em 2020, ano em que o Dragão foi eliminado pelo Internacional.

Outros anos em que o Atlético-GO esteve nas oitavas da competição foram 2007 (eliminado pelo Athletico-PR) e 2010 (passou pelo Santa Cruz e foi semifinalista), anos em que a fase era a 3ª etapa da Copa do Brasil.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético-GO tentou impor seu jogo de toque de bola e movimentação e transição rápidas, mas não conseguiu fazer tramas no ataque como gosta, para finalizar dentro da área. A maioria dos chutes arriscados foi de longe, de fora ou da entrada da área.

As primeiras tentativas dos dois times saíram em bola aérea, principalmente em cobranças de escanteio. Shaylon e Edson tentaram para o Dragão. Gabriel

Baralhas e Wellington Rato arriscaram de longe, sem sucesso, com defesas fáceis de Walter.

Quem conseguiu finalizar dentro da área com mais perigo foi o Cuiabá, aos 28, com André, que concluiu o cruzamento para trás de Felipe Marques. Luan Polli defendeu. Shaylon conseguiu a conclusão mais próxima ao gol, para nova defesa de Walter.

O Cuiabá teve chances a partir dos 30 minutos e, aos 42, Luan Polli defendeu no susto uma cobrança de escanteio de Valdivia que teve desvio. No último lance, Dudu tentou o chute para a área, mas a bola passou à frente do goleiro, sem ninguém aproveitar.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético-GO teve uma baita chance de abrir o placar aos 10 minutos da etapa complementar. Wellington Rato foi tocado na meia-lua, e a falta foi marcada.

Aos 13, Jorginho bateu rasteiro e, mesmo com Felipe Marques deitado atrás da barreira, a bola teve o gol como endereço. Walter fez uma defesaça e evitou o gol atleticano.

Luiz Fernando entrou aos 16 minutos e logo participou de dois lances de ataque, tentando finalizar e abrindo para Rato chutar de longe e carimbar o defensor. O Atlético-GO colocou fogo no jogo.

No meio da etapa, pressionou o Cuiabá, empurrando o adversário para se defender. A bola permanecia no ataque, perto da área rival. O volume deu certo aos 25 minutos quando Jorginho cobrou escanteio e Edson cabeceou sozinho, sem nem pular, no meio da área. A bola venceu o goleiro Walter.

O Dragão continuou em cima. Aos 27, chegou com três atletas em jogada de ataque, mas desperdiçou. Aos 29, Jefferson tentou pela esquerda, em cruzamento, mas houve o corte.

Em seu melhor momento no jogo, o Atlético-GO voltou a sofrer de problema defensivo que assombra a equipe na temporada: a bola aérea defensiva. O Cuiabá empatou em jogada originada na cobrança de escanteio. Luan Polli saiu mal, não achou nada e veio o cabeceio na trave. A bola voltou para a área e Elton completou para o gol, empatando aos 36 minutos.

Foi o 6º gol originado em escanteio que o Atlético-GO sofreu nos últimos nove jogos na temporada - sofreu gols do tipo de Vila Nova, Goiás, Flamengo, RB Bragantino e Cuiabá.

No fim da partida, Jefferson arriscou o chute e carimbou a trave, bem na forquilha. Brian Montenegro também levou perigo em chute da esquerda, que foi defendido por Walter. Luan Polli ainda correu novo risco em jogada pelo alto no último lance.



FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho (Brian Montenegro); Shaylon (Luiz Fernando), Wellington Rato (Leandro Barcia) e Léo Pereira (Airton). Técnico: Umberto Louzer

Cuiabá-MT: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Ígor Cariús); Marcão Silva Pepê e Valdívia (Rodriguinho); Everton (Marquinhos), André (Elton) e Felipe Marques (Alesson). Técnico: Pintado

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG (Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

Gol: Edson (25'/2ºT); Elton (36'/2ºT)

Público: 3.197 pagantes. Renda: R$ 62.555,00