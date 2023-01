O Atlético-GO deixou escapar a vitória sobre o Itabaiana-SE na tarde deste sábado (7) ao ceder empate, em 1 a 1, para o time sergipano. Com o resultado, o Dragão fica com quatro pontos na liderança do Grupo 4, mas ainda sem a classificação garantida.

A equipe rubro-negra deu impressão de que teria uma vida menos complicada no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP). Isso porque Vinícius abriu o placar para o Dragão logo aos oito minutos de jogo.

Apesar da superioridade técnica, o Atlético-GO não conseguia ampliar o marcador e deixava o placar perigoso. O Itabaiana precisava evitar a derrota para seguir com chances melhores de classificação para a 2ª fase.

O empate do time sergipano chegou aos 18 minutos do 2º tempo em cobrança de pênalti. Pedro Henrique cobrou falta com categoria e deslocou o goleiro PH. O gol sofrido gerou reação no Dragão, que passou a controlar mais a partida. No entanto, o Atlético-GO pecava muito no último passe e criou poucas chances para voltar a liderar o placar.

O Dragão volta a campo na próxima terça-feira (10), às 20h15, para buscar classificação diante do Sampaio Corrêa-MA.