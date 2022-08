O Atlético-GO empatou sem gols com o Botafogo no Estádio Nilson Santos, no Rio, na noite deste sábado (13), segue na zona de rebaixamento, mas soma importante ponto fora de casa após ter voltado a vencer no Campeonato Brasileiro - na rodada anterior, bateu o RB Bragantino em casa. Na tabela de classificação, a situação não é boa. Com 21 pontos, o time goiano segue na penúltima colocação, mas terminará a rodada a uma vitória de deixa a degola.

Agora, o Dragão se volta para a decisão de vaga na Copa do Brasil. Na quarta-feira (17), enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, no jogo da volta das quartas de final. Na luta por vaga na semifinal, o Atlético-GO pode até perder por um gol de diferença para avançar.

O jogo

O Atlético-GO apostou em se portar bem defensivamente para suportar as investidas do Botafogo ao ataque. A partir daí, passaria a explorar os contra-ataques, já que tem uma transição ofensiva muito rápida, objetiva e letal. Nos primeiros dez minutos, o Dragão teve duas chances de marcar dessa maneira.

Aos 7 minutos, foi Luiz Fernando que chutou assustando a defesa do Botafogo. Dois minutos depois, foi Churín quem teve a chance. O centroavante exigiu boa defesa de Gatito, mas foi assinalado o impedimento.

Leia também:

+ Atlético-GO contrata goleiro do ABC e chega a 11 reforços na janela

+ Palmeiras vence Corinthians e vai aos 48 pontos

O Botafogo passou a chegar ao ataque. O Atlético-GO se fechava bem quando era atacado e conseguia evitar a finalização. O clube goiano tentava evitar a finalização dos jogadores do time carioca, mas sofriam perigo e preocupação, sobretudo em bolas alçadas na área.

Aos 35, Jorginho teve de ser substituído por Kelvin. Wellington Rato e Luiz Fernando se revezaram buscando mais jogo no meio e se responsabilizando mais pela armação.

Renan foi exigido no fim do jogo. Aos 38, saiu de soco em jogada aérea. Aos 49, no último lance da partida, fez uma ótima defesa na finalização de Jeffinho da esquerda, de fora da área.

Antes disso, o Dragão teve uma boa chance com Kelvin. O jogador arriscou de longe, da direita, e Gatito defendeu.

Na volta para o segundo tempo, Marlon Freitas, que precisou de um atendimento no primeiro tempo porque chutou o calcanhar de um adversário, ficou fora e Rhaldney veio para o jogo. Já é Jorginho pensando em preservar jogadores para o jogo da volta da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na quarta-feira (17), em São Paulo.

Aos 4 minutos da segunda etapa, Luiz Fernando cabeceou uma bola no travessão aproveitando cruzamento de Dudu. O Botafogo devolveu a ofensiva em bonita finalização de Matheus Nascimento. Renan fez nova ótima defesa e, logo depois, por cera, levou o cartão amarelo.

Aos 12, o Dragão teve uma chance de ouro para marcar. Rato recebeu após tabelinha na esquerda de Kelvin e Jefferson e chutou na rede pelo lado de fora.

Uma boa condição para o Dragão ocorreu aos 16 minutos. Philipe Sampaio foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por falta em Luiz Fernando.

Com um a menos, o Botafogo se fechou na hora de defender com duas linhas de quatro bem formadas. Ficou difícil para o Atlético-GO furar essas linhas. O jogo ficou morno.

A próxima chance foi do Botafogo, com Erison acionando Jeffinho na entrada da área. A finalização saiu à esquerda do gol.

O Atlético-GO teve momento com dois escanteios e pediu mão de Erison na área, mas o braço estava colado ao corpo. Renan ainda fez uma intervenção para evitar que Erison finalizasse.

FICHA TÉCNICA

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Luís Oyama (Adryelson), Tchê Tchê, Eduardo e Jeffinho; Victor Sá (Erison) e Matheus Nascimento (Luís Henrique). Técnico: Luís Castro

Atlético-GO: Renan; Dudu (Hayner), Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Willian Maranhão (Gabriel Baralhas), Marlon Freitas (Rhaldney) e Jorginho (Kelvin); Wellington Rato, Diego Churin e Luiz Fernando (Léo Pereira). Técnico: Jorginho

Local: Estádio Nilton Santos (Rio)

Data: 13/8/2022 (Sábado)

Horário: 21 horas

Onde assistir: Premiere 4 e Sportv 1

Árbitra: Edina Alves Batista/SP (Fifa)

Assistentes: Neuza Inês Back/SP (Fifa) e Fabrini Bevilaqua Costa/SP (Fifa)

Árbitro de vídeo: Adriano Milcviski/PR

Expulsão: Philipe Sampaio