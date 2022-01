Esporte Atlético-GO empata jogo-treino com o Gama Teste foi o primeiro da pré-temporada. Na quinta-feira (20), rubro-negro fará novo jogo-treino com a equipe sub-20 do clube que disputou a Copa São Paulo

O Atlético-GO empatou por 1 a 1, na tarde desta segunda-feira (17), o primeiro jogo-treino da pré-temporada. No CT do Dragão, a equipe atleticana saiu na frente diante do Gama, em um chute do atacante uruguaio Leandro Barcia, aos 12 minutos da primeira parte da atividade realizada sob sol e chuva leve. No segundo tempo, o time do DF chegou à igualdade em gol de Ferrugem, a...