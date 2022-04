Esporte Atlético-GO empresta atacante para clube da Série B Jovem atuou em apenas dois jogos pelo Dragão e vai defender o Náutico

No penúltimo dia da janela de transferências internas do futebol nacional, o Atlético-GO emprestou o atacante Luis Phelipe, de 21 anos, para o Náutico. O jogador foi emprestado até o fim do ano para o clube pernambucano. No Dragão, Luis Phelipe atuou só duas vezes, entrando no decorrer dos jogos. Na reserva, PH, como é conhecido, foi campeão goiano. O atacante chegou ...