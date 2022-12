O Atlético-GO acertou o empréstimo do jovem goleiro Léo, de 20 anos, para o União de Rondonópolis-MT. No novo clube, o goleiro terá o campeonato estadual e a Série D do Brasileiro para disputar. Agora, o Dragão possui três goleiros no elenco profissional.

Léo foi revelado pelas categorias de base do Dragão e se destacou no clube na categoria sub-20, o que provocou na diretoria rubro-negra o desejo de assinar contrato com o goleiro por três temporadas. Agora, o goleiro deixa o clube para ganhar mais rodagem, uma vez que não teria muito espaço no time profissional em 2023.

O titular do gol rubro-negro é o goleiro Ronaldo, que está totalmente recuperado de lesão no ombro e já realiza trabalhos com bola nesta pré-temporada do Dragão. O jogador se machucou durante a vitória atleticana sobre o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu e precisou ser submetido a uma cirurgia no ombro, que o deixou fora dos gramados por mais de quatro meses.

Outra opção para o técnico Eduardo Souza é o goleiro Pedro Paulo, de 24 anos, que foi contratado junto ao ABC-RN. O jovem Márcio Defendi, de 18 anos, voltou de empréstimo do Internacional e é o terceiro goleiro do elenco do Dragão neste momento.

A diretoria rubro-negra ainda não descarta a renovação de contrato com o goleiro Diego Loureiro junto ao Botafogo. O jogador não está integrado ao elenco atleticano neste momento da pré-temporada, mas as conversas para a permanência do jogador no clube para 2023 não foram encerradas.

