Com o empréstimo do lateral esquerdo Arthur Henrique ao São Bernardo-SP, o elenco do Atlético-GO deverá começar a temporada com dois jogadores para a função, ao menos. Jefferson segue no plantel do Dragão, enquanto Moraes fez caminho inverso de Arthur Henrique e volta de empréstimo para ser aproveitado pelo clube rubro-negro.

Arthur Henrique tem contrato com o Atlético-GO até meados de 2024, mas perdeu espaço nos últimos meses no clube campineiro e a diretoria rubro-negra optou por emprestar o jogador, que vai disputar o Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro pelo clube paulista.

Desde que chegou ao Atlético-GO, em 2021, Arthur Henrique disputou 55 jogos e fez um gol. O lateral esquerdo oscilou entre bons e maus momentos durante sua passagem pelo Dragão, mas estava em baixa na reta final de 2022.

A saída de Arthur Henrique abre espaço para o retorno de Moraes, de 25 anos, que é revelado pelo Atlético-GO e passou as últimas temporadas emprestado a clubes como Mirassol-SP, Santos e Juventude. O lateral esquerdo tem contrato com o Dragão até o fim de 2023. Desde que estreou pelo Atlético-GO, Moraes teve maior sequência pelo Atlético-GO no Campeonato Goiano de 2019 e início da Série B daquele ano.

Leia também sobre a Copa do Catar:

+ Jogadores do Brasil elogiam Croácia e projetam jogo das quartas da Copa do Catar

+ Rua da Copa, em Goiânia, celebra gols e quer mais festa