Depois de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético-GO emprestou, nesta segunda-feira (16), três atletas que disputaram o torneio. O atacante Samuel e o meia Marcos Daniel serão cedidos ao Goiânia para a disputa do Goianão, enquanto o zagueiro Douglas atuará pelo Inhumas. As duas equipes de destino dos jogadores conquistaram ano passado o acesso ao Estadual.

Além deles, outros seis jogadores participaram do treino do elenco principal do Atlético-GO na manhã desta segunda-feira (16): os atacantes Daniel e Caleb, os meias Vinícius e João Pedro, o zagueiro Renan Cosenza e o lateral esquerdo Guilherme.

Ano passado, Daniel foi integrado ao profissional após a estreia em Iporá, na vitória de 1 a 0, mas se contundiu no treino regenerativo e teve de passar por cirurgia nos ligamentos do joelho. Ele só voltou a atuar na Copinha 2023 e fez um gol sobre o Sampaio Corrêa-MA, na 1ª fase.

