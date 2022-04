Esporte Atlético-GO empresta volante para a Ponte Preta Ramon Carvalho deixa o clube com título do Estadual 2022 e depois de ter disputado nove jogos

O Atlético GO emprestou o volante Ramon Carvalho, de 24 anos, para a Ponte Preta, até o final da temporada. O clube paulista solicitou o empréstimo do jogador para a disputa da Série B. Ramon Carvalho era o único volante do elenco atleticano disponível no início da temporada e iniciou como titular o ano. Edson e Gabriel Baralhas se recuperavam de lesões. Mas...