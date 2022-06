Depois de acertar a contratação do zagueiro Camutanga junto ao Náutico, o Atlético-GO está finalizando o acerto com mais um jogador para a sequência da temporada. O Dragão está contratando o atacante Kelvin, de 24 anos, que está disputando a Série C do Brasileiro pelo ABC-RN.

O clube goiano deverá pagar uma multa rescisória de R$50 mil - o valor não foi confirmado pela diretoria atleticana -, para ter o atacante nos próximos dias no CT do Dragão para fazer exames médicos, avaliações físicas e iniciar os treinamentos. Assim, o clube está trazendo os dois primeiros reforços de equipes do Nordeste. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, deve buscar mais um atacante de área e um zagueiro.

Porém, Kelvin e Camutanga só poderão ser regularizados na janela de transferência da CBF, de 18 de julho a 15 de agosto. Assim, ambos ficarão impedidos de atuar na Série A e na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, a dupla não poderá mais atuar neste ano, pois cada um já jogou o torneio pelo ABC-RN e Náutico, respectivamente.

Kevin é gaúcho de Bento Gonçalves-RS. Ele teve boa passagem pelo São José-RS, clube de Porto Alegre, no qual conquistou o acesso da Série D à Série C do Brasileiro, em 2018. Ano passado, teve passagem pelo Caxias-RS. Após se transferir para o ABC-RN, no início da temporada, Kelvin conquistou o título do Campeonato Potiguar 2022, marcando dois gols na final da competição (no empate de 2 a 2) e contribuindo com uma assistência na partida seguinte (vitória de 4 a 2). Até agora, ele disputou 29 jogos e marcou nove gols.

No Dragão, Kelvin chega para ser opção à comissão técnica, que tem atacantes de lado como Luiz Fernando, Airton, Léo Pereira e até Wellington Rato, acostumado a atuar aberto pelos lados do campo. O meia atacante Shaylon também costuma atuar no ataque. Como atacantes de referência, o clube tem o argentino Diego Churin, que fez apenas um gol, até agora. Outra opção de frente é o uruguaio Leandro Barcia, pouco utilizado pela comissão técnica.