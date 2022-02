Esporte Atlético-GO encaminha contratação do técnico Umberto Louzer Treinador foi campeão da Série B 2020 pela Chapecoense e, em 2021, passou pelo Sport. No futebol goiano, teve passagem pelo Vila Nova

O Atlético GO deve confirmar nesta terça feira (22) a contratação do técnico Umberto Louzer para comandar o time na sequência da temporada. O treinador fará 42 anos nesta quinta-feira (24), data que marcará a estreia dele no Dragão, conta o Iporá, no Estádio António Accioly. O treino para o elenco, nesta terça-feira (22), foi transferido para o período da tarde ...