Esporte Atlético-GO encaminha empréstimo de zagueiro ao Cruzeiro Oliveira vai prorrogar contrato com o Dragão por mais um ano e defenderá clube mineiro em 2022

O zagueiro Oliveira, que completará 26 anos na próxima quarta-feira (2), deve ser cedido por empréstimo ao Cruzeiro. O jogador manifestou interesse em se transferir para outro time e o destino dele deve ser mesmo o clube mineiro, após sondagens do Vasco e do Botafogo. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, repetiu que o atleta pediu para ser liberado para j...