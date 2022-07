O Atlético-GO vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. A definição do confronto ocorreu nesta terça-feira (19), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Essa será a segunda vez que os times se enfrentam na Copa do Brasil, coincidentemente pelo segundo ano seguido. Em 2021, o Dragão bateu o time paulista na 3ª fase. Na ida venceu, em São Paulo, por 2 a 0, e empatou o jogo da volta sem gols para avançar às oitavas de final.

Quem passar do confronto encara o vencedor do duelo entre Fortaleza x Fluminense na semifinal.

Os mandos e datas das partidas ainda serão divulgados, em novo sorteio. As datas previstas para os jogos de ida das quartas de final são para os dias 27 e 28 de julho, com voltas para os dias 17 e 18 de agosto.

O Atlético-GO é o único representante do futebol goiano que segue vivo na disputa da Copa do Brasil. Para chegar às quartas de final, o Dragão passou pelo União-MT na 1ª fase, pelo Nova Venécia-ES na 2ª fase, Cuiabá na 3ª fase e o rival Goiás nas oitavas de final.

Leia também

- Dos 7 reforços do Atlético-GO, 4 não podem jogar Copa do Brasil

- Atacante do Atlético-GO aprova chegada de reforços

Os classificados às semifinais vão receber premiação de R$ 8 milhões. Na decisão, o vice-campeão receberá R$ 25 milhões e o campeão fica com R$ 60 milhões. A premiação acumulada do Atlético-GO, até aqui, é de R$ 11,08 milhões.

Todos os oito times que seguem na disputa do torneio nacional estão na Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

Atlético-GO x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

São Paulo x América-MG

Athletico-PR x Flamengo