Atlético-GO entra em grupo "pedreira" na Sul-Americana; veja adversários

O Atlético-GO conheceu nesta sexta-feira (25) os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, o Dragão foi selecionado para atuar no Grupo F e terá a LDU, do Equador, o Defensa y Justicia, da Argentina, e o Antofagasta, do Chile, como adversários. O formato da disputa da Sul-Americana será o mesmo de 2021, em que o Dragão também part...