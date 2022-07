O Atlético-GO terá de reverter em Goiânia, na próxima quinta-feira (7), a boa vantagem construída pelo Olimpia na primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, disputada na noite desta quinta-feira (30), no Estádio Defensores del Chaco, na cidade de Assunção (Paraguai). A equipe paraguaia se valeu do fator casa, da presença da torcida, da individualidade do atacante Derlis González e das falhas defensivas e ofensivas do Dragão para abrir 2 a 0 na concorrência pela vaga às quartas de final.

Derlis González, na etapa inicial, e o capitão Alejandro Silva, no segundo tempo, fizeram os gols da vitória do time paraguaio, que se mostrou mais decisivo quando o jogo assim exigiu. O time atleticano terá de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis ou abrir a diferença de três ou mais gols para garantir a classificação.

Na atual edição do torneio, é a segunda vez que o Atlético-Go perde no torneio - durante a fase de grupos, foi batido pelo Antofagasta (Chile) por 2 a 1. Porém, o que se viu em mais uma partida histórica para a equipe atleticana foi uma atuação aquém da que se esperava na primeira partida decisiva. O goleiro Ronaldo se destacou com defesas providenciais, mas não evitou o pior, que foi o resultado negativo.

O Atlético-GO teve dificuldades no início do primeiro tempo, mas conseguiu se ajustar e equilibrar a partida, marcando jogadas de lado e os lances trabalhados pelo Olímpia a partir do meio. A equipe paraguaia tinha convicção de que era preciso vencer em casa, de preferência por uma boa vantagem de gols. Derlis González, camisa 10 paraguaio, foi citado pela comissão técnica atleticana como jogador perigoso. Ele realmente provou sê-lo, pois foi decisivo ao abrir o placar na etapa inicial, aos 35 minutos.

Antes de sofrer o gol, o Atlético-Go chegou perigosamente na conclusão de Luiz Fernando. No rebote do goleiro, Diego Churin tocou para outra defesa de Gastón Oliveira. Depois, foi a vez do goleiro Ronaldo salvar o Dragão. Na primeira vez, evitou o gol de Recalde. Porém,ao realizar outra defesa difícil, não teve como parar a conclusão de Derlis González - 1 a 0 Olimpia, aos 35 minutos.

O Atlético-GO teve duas perdas na etapa inicial: a no placar e a contusão de Jorginho, que teve de ser substituído por Airton. Cenário difícil na capital paraguaia, que piorou após o capitão Marlon Freitas desperdiçar a chance de empatar. Não só ele, mas Airton parou na boa defesa de Gastón Oliveira. O castigo estava a caminho e não demorou. Derlis González participou da jogada em que o capitão Alejandro Silva não teve dificuldades para ampliar o placar em falha defensiva do Dragão - Olímpia 2 a 0, aos 10 minutos. O Decano poderia ter ampliado a diferença, mas parou na trave e nas boas defesas de Ronaldo.

FICHA TÉCNICA

Olimpia (PAR): Gastón Oliveira; Sérgio Oltávaro, Luís Zárate, Saúl Salcedo, Iván Torres; Hugo Quintana (Zárate), Alejandro Silva (Salazar), Marcos Gómez, Fernando Cardozo; Derlis González, Recalde (Walter Gonzalez). Técnico: Julio Cesar Cáceres

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas (Shaylon), Marlon Freitas, Jorginho (Airton); Luiz Fernando (Edson Fernando), Diego Churin e Wellington Rato (Léo Pereira). Técnico: Jorginho

Local: Estádio Defensores del Chaco (Assunção-PAR). Árbitro: Piero Maza (CHI).Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Claudio Urrutia (CHI). VAR: Juan Lara (CHI). AVAR: Angelo Hermosilla (CHI). Gols: Derlis González aos 35 minutos do 1º tempo; Alejandro Silva aos 10 minutos do 2º tempo.