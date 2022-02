Esporte Atlético-GO espera caldeirão no clássico no Accioly Clube faz promoção de ingressos para jogo contra o Vila Nova, e torcedor que for com camisa do Dragão paga 10 reais

O Atlético-GO disputa, neste sábado (19), o segundo clássico nesta temporada. O Dragão receberá o Vila Nova no Estádio Antonio Accioly, e o técnico Eduardo Souza, após a terceira vitória seguida no comando do time, espera que os torcedores atleticanos compareçam em grande número, como fizeram no final do ano passado, durante jogos da Série A, diante de ...