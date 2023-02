O Atlético-GO inicia neste sábado (25) a sequência de jogos decisivos, por Campeonato Goiano (quartas de final, contra o Iporá, em dois jogos) e Copa do Brasil (na 1ª fase, enfrenta o Atlético-BA, de Alagoinhas-BA, na próxima semana). Antes disso, tenta regularizar o último reforço que chegou ao clube, o meia-atacante chileo Araos, que estava no Necaxa, do México, e será emprestado ao Dragão até o fim do ano.

Para ser utilizado nas quartas e em eventuais outras fases do Goianão, Araos tem que ter seu registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira (23). Se isso não ocorrer, poderá, quando for regularizado, ser utilizado na Copa do Brasil - a estreia é quarta-feira (1º/3) - e na Série B, próximas competições do clube rubro-negro.

O Dragão espera avançar nas dois primeiros desafios decisivos do ano e, para isso, conta com os jogadores contratados para a temporada 2023. Neste ano, o Atlético-GO contratou doze jogadores, mas um deles não ficou e deixou o clube na semana passada – o lateral Léo Gomes. Outros, como o meia chileno Araos, o zagueiro Igor Ribeiro, o volante Matheus Sales e o atacante Gustavo Coutinho, ainda não estrearam com a camisa atleticana.

Nesta quinta-feira (23), o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou na apresentação de três jogadores – Matheus Sales (volante), Gustavo Coutinho (atacante) e Bruno Tubarão (meia atacante) - o que espera de cada um deles. O dirigente acredita que o trio possa ter rendimento convincente “e que tenha muita coragem e nos ajude a buscar nossos objetivos neste ano”.

Segundo o dirigente atleticano, o Atlético-GO passa a respirar as decisões e os reforços foram contratados para fazer a diferença. “vamos entrar em fases decisivas do Goiano, que são muito importantes para o Atlético-GO, para a história (do clube). O torcedor ama este campeonato e, posteriormente, temos a Copa do Brasil, que é fundamental”, destacou Adson Batista. A partir de agora, cobranças por resultados se intensificam no clube.

Individualmente, o presidente do clube explicou o que espera de cada um dos três jogadores. “Matheus Sales chega num momento importante, para uma posição em que temos muita carência”, disse, sobre o volante de 27 anos emprestado pelo Coritiba. Sobre Bruno Tubarão: “está evoluindo, mas espero muito mais dele, porque é um jogador que tecnicamente tem referências grandes e há muito tempo tentamos trazer para cá”, afirmou Adson Batista.

Sobre o novo atacante, que chega para suprir a ausência de Igor Torres e Felipe Vizeu (se recuperam de lesões), a expectativa é de que faça gols e seja decisivo. “(Gustavo) Coutinho é um centroavante nato, tem faro de gol, é competitivo”, detalhou Adson Batista.

Os 12 atletas contratados pelo Atlético-GO:

Lateral direito: Rodrigo Soares e Léo Gomes (já deixou o clube)

Zagueiros: Igor Ribeiro (se recupera de cirurgia no joelho) e Iago

Volantes: Mikael e Matheus Sales

Meias: Bruno Tubarão e Araos

Atacantes: Vico Duarte, Igor Torres, Felipe Vizeu, Gustavo Coutinho