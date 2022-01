Esporte Atlético-GO espera rescisão de zagueiro para fechar contratação

O zagueiro Ramon, de 26 anos, deve ser confirmado nesta semana como a 10ª contratação do Atlético-GO para esta temporada. O jogador está encaminhando a rescisão de contrato com o Cruzeiro para, depois, fazer parte do elenco atleticano, que tem poucos jogadores para a posição - Wanderson (titular em parte da Série A 2021), Michel, Gabriel e Lucas (ambos da base e que t...