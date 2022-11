Wellington Rato não é o único jogador do Atlético-GO que desperta interesse de outros clubes, do futebol brasileiro e do exterior. Mesmo rebaixado à Série B, o Dragão conta com outros jogadores sondados e procurados por investidores no mercado.

Há pelo menos seis nomes em evidência: Wellington Rato, Dudu, Gabriel Baralhas (os mais procurados, até agora), Léo Pereira, Luiz Fernando, Airton. “O Atlético-GO nunca foi tão procurado como agora. Temos bons jogadores, mas não há desespero para negociá-los. É preciso ter boa proposta. O desespero tem de ser de quem pretende contratá-los”, afirmou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. A tendência é que algum seja negociado nos próximos dias.

Todos eles têm contrato para o próximo ano e fazem parte do projeto do clube de formar um elenco forte para buscar o retorno à Série A. Por isso, a pressa não faz parte do estilo de negociar da direção atleticana. “O Rato é muito assediado. Tivemos algumas propostas boas”, disse o dirigente, frisando que não vai liberar atletas facilmente.

A reportagem do POPULAR entrou em contato com Renan Coelho, procurador de Rato. Segundo ele, há propostas de Cruzeiro, Fortaleza, Vasco, São Paulo e Coritiba pela contratação do jogador.

Renan Coelho confirmou a oferta do Al Batin (Arábia Saudita) de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,3 milhões) feita pelo jogador, mas disse que ela foi apresentada no mês passado e não se tem certeza se será mantida.

Segundo o representante, o jogador se mostra tranquilo quanto às conversas e a previsão é de que a negociação se arraste por mais alguns dias. O interesse dele é que Wellington Rato permaneça no futebol brasileiro.

Leia também:

- Copa Verde terá quatro goianos e será disputada no 1º semestre

- Vila Nova conta com Victor Andrade, em recuperação, para 2023

- Goiás não terá zagueiro Reynaldo César, 3º com mais atuações no elenco