O Atlético-GO estreou com derrota, por 3 a 1, para o Vasco da Gama, no Campeonato Brasileiro sub-20. O Dragão foi derrotado no CT do Dragão, no Setor Urias Magalhães.

A equipe rubro-negra, treinada por Rogério Corrêa, foi superada com gols de Tavares, duas vezes, e Paixão, enquanto descontou com Samuel.

Atlético-GO e Vasco estão no Grupo B e o próximo compromisso do Dragão será no Rio Grande do Sul diante do Grêmio, no próximo dia 21 de junho.