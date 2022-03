Esporte Atlético-GO estuda colocar torcida no Accioly na final Partida de volta, na Serrinha, terá apenas torcedores esmeraldinos - a ida, no Accioly, teve só rubro-negros

O Atlético-GO busca uma alternativa para reunir os torcedores atleticanos para o último e decisivo jogo do Goianão, neste sábado (2), no Estádio da Serrinha. Como a final do Estadual é com torcida única nas duas partidas e a última será no Estádio da Serrinha, onde o Goiás é mandante, a diretoria rubro-negra trabalha para que a torcida possa se reunir no Estádio Antonio A...