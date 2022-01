Esporte Atlético-GO: experiência e rodagem entre os contratados Sete reforços chegam com boa bagagem ao clube. Goleiro é único que atuou por apenas um time

Aos poucos, o Atlético-GO vai formando elenco para a temporada de 2022. A diretoria do Dragão contratou sete jogadores e, entre eles, chama a atenção a experiência, tanto em termos de faixa etária como de rodagem no futebol brasileiro e do exterior. Sem fugir tanto do perfil de temporadas anteriores, o grupo de atletas rubro-negros será montado. Até agora, chegaram ...