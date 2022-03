Esporte Atlético-GO fará transmissão da final no Accioly Abertura dos portões do estádio do Dragão será às 15h, 1h30 antes do pontapé inicial

O Atlético-GO fará transmissão da partida de volta da final do Goianão no telão do Estádio Antonio Accioly, neste sábado (2). Na decisão estadual, as partidas têm torcida única do mandante. Na ida, só rubro-negros foram ao Accioly. Na volta, só esmeraldinos estarão na Serrinha. A abertura dos portões do Accioly, neste sábado (2), será às 15 horas, uma hora e meia...