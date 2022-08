A classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana rende ao Atlético-GO mais R$ 4,01 milhões de premiação na competição continental. No acumulado desde a fase de grupos do torneio, o Dragão soma R$ 14,36 milhões. O clube acaba de eliminar o Nacional, do Uruguai, no Serra Dourada.

Com uma vitória sobre o Nacional, do Uruguai, por 3 a 0 no jogo da volta, nesta terça-feira (9), que se junta ao triunfo por 1 a 0 no Uruguai, o Atlético-GO consegue melhorar o que já era sua melhor participação na história do torneio e ainda reforça os cofres.

Os valores são repassados pela Conmebol e determinados em dólar (veja abaixo).

A soma de premiações por avançar em copas em 2022 já rende ao Atlético-GO R$ 25,44 milhões, juntando Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, em que o clube decide vaga na semifinal na próxima semana com o Corinthians.

O Atlético-GO está em vantagem depois de vencer o Corinthians no jogo de ida por 2 a 0. Se avançar, vai abocanhar mais R$ 8 milhões. Se conseguir chegar à semifinal pela segunda vez em sua história (a outra foi em 2010), vai romper a marca dos R$ 30 milhões em premiação - o total será de R$ 33,44 milhões.

Quanto cada clube recebe por fase e quanto o Atlético-GO já faturou:

Copa do Brasil

1ª fase - R$ 1,09 milhão

2ª fase - R$ 1,19 milhão

3ª fase - R$ 1,9 milhão

Oitavas - R$ 3 milhões

Quartas - R$ 3,9 milhões

Semifinal - R$ 8 milhões

Vice - R$ 25 milhões

Campeão - R$ 60 milhões

Total acumulado pelo Atlético-GO até agora (quadrifinalista): R$ 11,08 milhões

Sul-Americana

1ª fase - US$ 225 mil por jogo como mandante (Atlético-GO não disputou)

Grupos - US$ 300 mil por jogo como mandante

Oitavas - US$ 500 mil

Quartas - US$ 600 mil

Semifinal - US$ 800 mil

Vice - US$ 2 milhões

Campeão - US$ 5 milhões

Total acumulado pelo Atlético-GO até agora (semifinalista): US$ 2,8 milhões (R$ 14,36 mihões)