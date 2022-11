O Atlético-GO continua ouvindo sondagens e propostas de clubes por jogadores que se destacaram neste ano, mas também tem se movimentado no mercado à procura por contratações. O Dragão tem uma consulta ao Fortaleza pelo empréstimo do atacante Igor Torres, de 22 anos, que estava emprestado ao Bahia durante o acesso à Série A 2023, mas atuou poucas vezes.

Por enquanto, a diretoria do time cearense ainda não se manifestou sobre o interesse atleticano pelo jovem jogador, que não deve fazer parte dos planos do técnico Juam Pablo Vojvoda.

O Dragão procura reforçar o ataque após a saída do argentino Diego Churín, que não ficará no clube.

O interesse do Atlético-GO pelo atacante foi revelado nesta segunda-feira (28) pelo jornal O Povo, do Ceará, e confirmado pelo POPULAR.

Por sua vez, o Fortaleza se mostra interessado na contratação do atacante Wellington Rato, de 30 anos e destaque rubro-negro nesta temporada. O Fortaleza fez proposta para ter o atacante - parte em dinheiro e outra incluindo alguns jogadores.

Presidente do Atlético-GO, Adson Batista faz questão de esclarecer que não há ligação entre o interesse de trazer Igor Torres e a oferta apresentada antes pelo Fortaleza.

"É um jogador (Igor Torres) interessante para nós (Atlético-GO). Estou conversando com o Marcelo Paz (presidente do Fortaleza). Mas não tem nada a ver com o (Wellington) Rato", justificou o dirigente atleticano.

Igor Torres foi revelado na base do Taboão da Serra-SP e se transferiu para o Fortaleza, no qual conquistou o tri do Campeonato Cearense (2020, 21 e 22), a

Copa do Nordeste (2022) e, por último, o acesso à Série A pelo Bahia. Porém, fez poucos gols - um em oito jogos da Série B pelo time baiano.

As negociações com os interessados em contratar Wellington Rato permanecem, mas sem definições. "Não estou com pressa", disse Adson Batista. O procurador do jogador, Renan Coelho, também revelou que as partes ainda "estão nas tratativas" e há interesse do jogador em permanecer no futebol brasileiro.