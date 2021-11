Esporte Atlético-GO faz homenagem dupla para Iris Rezende no jogo em SP Jogadores do Dragão carregam o nome do ex-prefeito nas camisas e uma fitinha preta em sinal de luto

O Atlético-GO decidiu homenagear o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, no jogo desta quarta-feira (10), em São Paulo, diante do Palmeiras. O Dragão usou duas marcas no uniforme: uma fitinha, em sinal de luto à frente da camisa e, nas costas (sobre o número), o clube gravou o nome de Iris Rezende. Todas as camisas tinham o nome do político goiano, que morreu n...