A negociação do Atlético-GO para renovar o contrato do zagueiro Éder deve ser concluída nesta quinta-feira (16). O representante do defensor de 26 anos vai se reunir pelo segundo dia seguido com o presidente Adson Batista para definir se o jogador estenderá ou não o vínculo com o Dragão. O atual é válido até o final de fevereiro de 2022.

As conversas para renovação começaram há mais de uma semana. O Atlético-GO fez uma proposta para estender o contrato do atleta. Houve uma reunião nesta quarta (15) entre o presidente Adson Batista e o representante do jogador.

“Ainda não foi definido, tivemos uma boa reunião. Ficou para conversarmos amanhã de novo (quinta-feira). Amanhã, vai ou racha”, afirmou o dirigente rubro-negro, que explicou que o acerto ainda não foi concluído por causa de detalhes em relação ao tempo de contrato, a cláusulas contratuais e ao valor do salário do jogador.

A direção atleticana está confiante que pode manter o atleta, mas reconhece que Éder terminou a temporada de 2021 ainda mais valorizado. Adson Batista revelou, em entrevista depois da vitória contra o Flamengo no último dia 9, que o zagueiro recebeu propostas de clubes brasileiros e de fora do país.

O desejo de estender o vínculo com o zagueiro se deve pelo momento que Éder vive na carreira. O defensor foi destaque no sistema defensivo do Atlético e mostrou em 2021 que ainda tem potencial para crescimento técnico.

Sólido e regular, Éder é um dos atletas do sistema de defesa que mais mostraram qualidade na construção do jogo. No último Brasileirão, o zagueiro teve situações de jogo em que precisou lidar com marcação pressão de adversários e mostrou calma para distribuir passes longos, verticais e que quebraram linhas para acionar meias ou atacantes do Dragão.

Pelo lado esquerdo da defesa rubro-negra, Éder é um jogador que consegue, com poucos toques e rápida movimentação, ajudar a construção ofensiva a progredir no campo adversário. Em situações defensivas, mostrou qualidade nos desarmes e interceptações.

Segundo dados do Sofascore, ele teve média de 55,5 toques na bola por partida na Série A e média de 85% de acerto nos passes. Em 12 dos 34 jogos com o defensor em campo, o Atlético-GO não sofreu gols na elite nacional. Éder, assim como seu companheiro Oliveira, é exemplo de zagueiro que ganhou projeção no Dragão e se mantém em destaque pelas boas atuações.

Em 2020, João Victor foi um dos grandes nomes da campanha do Dragão na Série A e deu sequência ao bom momento no Corinthians neste ano. O clube paulista recebeu propostas de times europeus nos últimos dias. Nathan Silva, por sua vez, chegou ao clube goiano neste ano por empréstimo do Atlético-MG. Depois de boas atuações, voltou ao Galo e integrou o elenco campeão do Brasileirão.

Éder chegou ao Atlético-GO em 2020, emprestado pelo Athletico-PR. Ele foi contratado em definitivo pelo Dragão neste ano, com vínculo até fevereiro de 2022. Foi o zagueiro mais utilizado na temporada de 2021, em 55 partidas. Ao todo, o defensor atuou em 97 jogos, marcou dois gols e foi campeão goiano na temporada de 2020.