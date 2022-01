O Atlético-GO está com boa parte do elenco formada para 2022 em ritmo de pré-temporada no CT do Dragão. A comissão técnica trabalhou com 19 jogadores nesta sexta-feira (7) e espera pelo retorno de Luan Polll e Leonardo (goleiros) e Zé Roberto (atacante).

Polli e Zé Roberto foram diagnosticados com Covid 19 e estão em isolamento - o goleiro deve se reapresentar na segunda (10), enquanto Leonardo se reapresenta no domingo (9).

O clube prioriza, a partir de agora, a contratação de dois atacantes de lado e uma dupla de zagueiros. Ramon, jogador que negocia a saída do Cruzeiro, tem boas chances de ser um deles. Além deles, a comissão técnica espera o término da Copa São Paulo de Futebol Júnior para definir com quem contará.

Até agora, chegaram sete contratados: Renan e Ronaldo (goleiros), Edson e Ramon (volantes), Jorginho (meia), Leandro Barcia e Dellatorre (atacantes). Além deles, foram repatriados Luan Sales (lateral direito que estava cedido no Flamengo) e Wellington Rato (emprestado ao futebol japonês).

“Quero pedir ao nosso torcedor para ter muita calma, confiar muito no Adson (Batista, presidente), pois provou sua expertise na montagem de elenco e de sua equipe de trabalho. Ele (Adson Batista) é muito criterioso. O Atlético-GO não vai contratar por contratar, para dar uma satisfação ao seu torcedor. Vamos contratar aquilo que temos convicção. Temos o Estadual, a partir do dia 26 (janeiro), e vamos buscar qualidade”, garante o técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo.

No trabalho físico desta sexta-feira (7), todos os atletas que estão no clube participaram da atividade no CT do Dragão. O treino teve Renan, Ronaldo (goleiros); Oliveira, Wanderson (zagueiros), Luan Sales, Dudu, Jefferson, Arthur Henrique (laterais), Gabriel Baralhas, Matheus Barbosa, Ramon, Edson, Marlon Freitas (volantes), Rickson, Jorginho (meias); Brian Montenegro, Leandro Barcia, Wellington Rato, Dellatorre (atacantes).