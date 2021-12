Esporte Atlético-GO garante permanência de destaque na Série A Gabriel Baralhas renovou contrato com o Dragão até junho de 2024

O Atlético-GO adquiriu 60% dos direitos econômicos do volante Gabriel Baralhas e garantiu a permanência do jogador. O novo contrato do atleta de 23 anos é válido até junho de 2024. A informação foi divulgada pela Rádio Sagres e confirmada pelo POPULAR. A diretoria do Dragão fez uma proposta para adquirir parte do passe do jogador junto ao Ituano no início da sem...