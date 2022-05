Na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20, o Atlético-GO obteve nesta quarta-feira (11), a primeira vitória no torneio. A equipe atleticana venceu por 1 a 0 o Cuiabá-MT, a outra agremiação representante do Centro-Oeste na competição.

O jogo foi disputado no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana do Parnaíba-SP. As duas equipes estão no Grupo A, cujo líder é o São Paulo, seguido pelo Minas Brasília-DF.

O único gol da partida e da vitória rubro-negra foi marcado por Stela, aos 21 minutos do segundo tempo. O Dragão soma quatro pontos na chava, pois havia empatado por 1 a 1, antes, com o próprio Cuiabá-MT.

O resultado foi importante para o Atlético-GO, pois se trata da primeira vitória do futebol feminino do clube desde que passou a disputar torneios em nível nacional. A base da atual equipe atleticana disputará a Série A-3 do Campeonato Brasileiro, ainda no primeiro semestre desta temporada.