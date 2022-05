Esporte Atlético-GO, Goiás e outros clubes divulgam nota de repúdio a termos da Libra Equipes das séries A e B não concordam com percentuais debatidos para a divisão de receitas da Liga do Futebol Brasileiro

Atlético-GO, Goiás e outras equipes das séries A e B do Campeonato Brasileiro divulgaram no fim da noite de sexta-feira (6) uma nota de repúdio contra os termos estabelecidos para a criação da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. O principal ponto dos clubes foi a não aceitação dos percentuais de divisão de receitas propostas por oito equipes. Segundo a nota, uma reunião foi...