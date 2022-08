Novidade no futebol brasileiro em 2022, as janelas de transferências exigiram planejamento dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, que não puderam inscrever jogadores a qualquer momento até agora. A segunda janela se encerrou nesta segunda-feira (15) e serviu para ajustes de elenco para os três times goianos que disputam as duas divisões.

O Atlético-GO se viu em momento da temporada envolvido na disputa pesada em três frentes: Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Percebeu que precisava se reforçar em qualidade e quantidade, para rodar times. O resultado é que foi o clube que mais contratou entre os 20 da Série A. Chegaram 11 reforços.

O Goiás foi um pouco mais modesto na janela ao contratar sete jogadores, mas foi, do trio goiano, o que menos perdeu atletas, apenas dois.

Na Série B, o Vila Nova viu a conta de contratações chegar a 12 ao fechar três contratações de última hora. A equipe também perdeu jogadores.

Veja quem chegou e quem saiu dos times goianos na 2ª janela do ano:

ATLÉTICO-GO

Chegaram

Pedro Paulo e Diego Loureiro (goleiros)

Camutanga, Emerson Santos, Klaus e Lucas Gazal (zagueiros)

Rhaldney e Willian Maranhão (volantes)

Kelvin, Peglow e Ricardinho (atacantes)

Saíram

Luan Polli (goleiro)

Edson Felipe e Gabriel Noga (zagueiro e volante)

Rickson (meia/volante)

GOIÁS

Chegaram

Lucas Halter e Danilo Cardoso (zagueiros)

Sávio (lateral esquerdo)

Jhonny Lucas (volante)*

Marco Antônio e Marquinhos Gabriel (meias)

Breno Herculano (atacante)

Saíram

Sidnei (zagueiro)

Élvis (meia)

VILA NOVA

Chegaram

Matheus Mancini e Jordan (zagueiros)

Railan (lateral direito)

Sousa e Jean Martim (volante)

Renan Bressan (meia)

Hugo Cabral, Dentinho, Neto Pessoa, Jonata Bastos, Matheus Souza e Kaio Nunes (atacantes)

Saíram

Renato (zagueiro)

Pablo Roberto, Moacir e Rafinha (volantes)

Pablo Dyego (atacante)

* Aguada para ser regularizado