Com sobras, o Atlético-GO garantiu, na noite desta quarta-feira (13), a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Em pleno Estádio da Serrinha, o Dragão goleou o Goiás por 3 a 0, avança a mais uma fase decisiva do torneio nacional, fatura R$ 3,9 milhões pela classificação e, como na Copa Sul-Americana, está entre os oito melhores na competição.

A partida foi histórica. O confronto em duas partidas foi o primeiro entre times goianos na história do torneio.

É a segunda vez que o Atlético-GO disputa a fase de quartas de final da Copa do Brasil. A única vez até este ano foi em 2010, quando o Dragão fez a melhor campanha de sua história no torneio, chegando à semifinal.

É a oitava vez que o Goiás é eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. A última vez que disputou as quartas foi em 2013.

O alviverde agora passa a se concentrar apenas no Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO segue se dividindo em três competições. Além da Série A e da Copa do Brasil, o Dragão está nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Atlético-GO vai conhecer seu adversário nas quartas de final por meio de sorteio, na próxima terça-feira (19), às 13h30. Será definido o chaveamento até o fim da competição, além dos mandos de campo. A equipe goiana pode pegar qualquer um dos outros sete classificados. As datas da próxima fase serão nas semanas dos dias 27 de julho (ida) e 17 de agosto (volta).

Por causa da classificação às quartas de final, o Atlético-GO acrescenta R$ 3,9 milhões à premiação que tem acumulada na Copa do Brasil, que já era de R$ 7,18 milhões.

Em noite que começou com festa alviverde na Serrinha, o time atleticano silenciou novamente a torcida esmeraldina na casa dela, como na final do Estadual, disputada no dia 2 de abril, quando o Atlético-GO venceu por 3 a 1 e foi campeão goiano.

Melhor defensivamente, mais lúcido ao valorizar a posse de bola e eficiente na definição das jogadas, o Dragão cozinhou o Goiás no primeiro tempo e concretizou a missão na etapa final.

Fez 1 a 0 na etapa inicial com gol de Jorginho, impôs a goleada na segunda etapa com gols de Wellington Rato e Marlon Freitas (pênalti). E poderia marcar mais vezes.

O jogo

O Dragão voltou à Serrinha três meses depois da conquista do título do Estadual. Wanderson, definido pelo técnico Jorginho como o melhor zagueiro do elenco nas bolas pelo alto, foi mantido como titular.

Às vésperas da despedida, Edson atuou como volante. No ataque, o treinador do Dragão fez uma mexida que foi responsável pela valorização da posse de bola e que resultou no primeiro gol do clássico, marcado de cabeça pelo camisa 10 Jorginho. Wellington Rato, ao invés de atuar centralizado como "falso 9", atuou mais distante da área. Trabalhou lances pelo meio, enquanto Luiz Fernando se metia entre os três zagueiros esmeraldinos.

No Goiás, havia dificuldade em chegar ao campo ofensivo, fazer a aproximação ou os cruzamentos aos atacantes Pedro Raul e Nicolas. Às vezes, tentou encontrar alguém na área em arremessos laterais com Danilo Barcellos.

O Dragão teve maior posse de bola na etapa inicial. Criou mais chances, mas nos chutes de fora da área ou nas tentativas de Airton abrir a defesa adversária pelos lados. Tadeu fez uma defesa no chute forte de Marlon Freitas, Jefferson assustou numa conclusão da intermediária e o clássico foi se desenhando favorável ao Atlético-GO.

Até que Wellington Rato pediu a bola, ensaiou retê-la, mas viu a defesa aberta e fez o cruzamento. Livre na área, na falha de marcação de Yan Souto, Jorginho cabeceou e abriu o placar - Atlético-GO 1 a 0, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Para buscar o empate, o técnico Jair Ventura mudou o Goiás, abriu o time e o fez mais ofensivo. Entraram Vinícius e Dadá Belmonte nos lugares de Danilo Barcellos e Caio Vinícius.

O time ficou mais ousado e pagou caro por isso. Ao pressionar na área atleticana, num lance de bate rebate, a defesa ficou exposta. Luiz Fernando ficou livre, carregou a bola até a entrada da área, fez o passe para Wellington Rato, que driblou Tadeu e chutou alto - 2 a 0, aos 7 minutos.

Desespero do alviverde e caminho aberto para o Atlético-Go marcar mais. O terceiro gol saiu no pênalti sofrido por Airton, derrubado por Tadeu. Cobrança

com categoria do capitão Marlon Freitas - 3 a 0, aos 19 minutos.

O Dragão desperdiçou chances e o Goiás, quando as teve, parou nas defesas difíceis do goleiro Ronaldo.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César, Caetano; Diego, Caio Vinicius (Dadá Belmonte), Matheus Sales (Luan Dias), Fellipe Bastos (Auremir) e Danilo Barcellos (Vinícius); Pedro Raul (Renato Júnior) e Nicolas. Técnico: Jair Ventura

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes (Edson Fernando), Jefferson; Edson (Gabriel Noga), Marlon Freitas, Jorginho; Airton (Shaylon), Wellington Rato (Léo Pereira), Luiz Fernando. Técnico: Jorginho

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia-GO)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira/SP (Fifa)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP (Fifa) e Guilherme Dias Camilo/MG (Fifa)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP (VAR-Fifa)

Gols: Jorginho (40'/1º tempo), Wellington Rato (7'/2º tempo) e Marlon Freitas (19'/2º tempo)

Público: 12.097 pagantes

Renda: R$ 304.205,00