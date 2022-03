Esporte Atlético-GO goleia Morrinhos e está na semifinal do Goianão Jorginho, camisa 10, comandou a vitória com um belo gol e assistência para outro, do meia Rickson. Atacante paraguaio Brian Montenegro fechou o placar

O Atlético-GO é o segundo semifinalista do Goianão 2022. Mostrando evolução se comparado aos jogos anteriores, o Dragão foi superior e, com uma goleada de 3 a 0 sobre o Morrinhos, na noite deste sábado (12), no Estádio Antonio Accioly, garantiu presença na semifinal do Estadual. Agora, espera a definição do adversário. Há grande possibilidade de disputar um clássi...