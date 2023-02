Fácil, com o comando das ações ofensivas e defensivas, o Atlético-GO goleou o Goianésia na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Antônio Accioly. No reencontro entre os finalistas do Estadual 2020, o Dragão não teve problemas para aplicar a goleada de 3 a 0 que o garantiu na vice-liderança, com 25 pontos, e “eliminou” o Azulão do Vale das quartas de final.

O time do Vale do São Patrício precisava de um tropeço do Goiânia no Estádio Olímpico, mas o Galo venceu o Iporá por 1 a 0 e ficou com a oitava e última vaga à próxima fase. O Atlético-GO (2º lugar) decide vaga com o Iporá (7º).

Em campo, o destaque foi o jovem atacante Daniel, de 18 anos. Ele aproveitou muito bem as duas chances que teve e marcou um gol em cada tempo, sempre oportunista. Daniel chega a três gols no Goianão e vai ganhando moral com a torcida rubro-negra.

O Atlético-GO não foi brilhante no primeiro tempo, mas conseguiu manter a partida sob controle atuando em casa. O lance mais inusitado foi protagonizado pelo atacante Airton que, ao tentar evitar a saída de bola pela linha lateral, trombou com o assistente, Edson Antônio, que ficou sem a chuteira do pé esquerdo por alguns instantes.

O Dragão concentrou as ações ofensivas pelos lados, apostando na velocidade de Airton pela direita e nas boas descidas de Moraes Júnior pela esquerda. O time atleticano abriu o placar em jogada trabalhada no setor esquerdo. Shaylon deixou Luiz Fernando livre. O atacante tocou rasteiro para a conclusão de Daniel - 1 a 0, aos 40 minutos.

No mesmo ritmo, o Dragão conduziu o jogo na etapa final. Sem problemas, garantiu a vitória. Melhor para Daniel, que marcou o segundo gol dele na partida e chega a três gols no Goianão. Bruno Tubarão fez boa jogada pela direita, fez o cruzamento para o cabeceio certeiro do atacante atleticano - 2 a 0, aos 3 minutos.

Em vantagem, o técnico Eduardo Souza rodou o time, enquanto Shaylon e Moraes Júnior valorizaram a posse de bola e fecharam o placar no contra-ataque puxado do campo de defesa.

Kelvin conduziu a bola. Luiz Fernando deu sequência à jogada e fez o passe para Moraes Júnior, aberto como fosse o lateral direito. Moraes Júnior driblou o marcador e chutou rasteiro - 3 a 0, aos 44 minutos e 4º gol do versátil jogador.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Atlético-GO 3x0 Goianésia

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO).

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Edson Antônio e Matheus Galvão

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares (Luan Sales), Lucas Gazal, Emerson Santos, Moraes Júnior; Mikael (Thiago Medeiros), Shaylon, Bruno Tubarão; Airton (Kelvin), Daniel, Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

Goianésia: Bruno Fuso; Everton (Júlio Ferrari), Gabriel Vidal, Marcão, Raphael Soares; Carré (Ricardinho), Edmundo, Gabriel Corrêa (Wellington); Abner (Elicley), Raí (Doda), Adailson. Técnico: Silvio Criciúma.