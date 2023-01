A formação básica do Atlético-GO para iniciar o Campeonato Goiano nesta quinta-feira (12), diante do Grêmio Anápolis, segue o perfil do elenco, que é jovem comparado ao do ano passado. Além disso, dois novatos, por enquanto, se encaixam no time titular: Rodrigo Soares e Igor Torres.

A equipe considerada titular fez os últimos treinos com Pedro Paulo; Rodrigo Soares, Michel (Emerson Santos), Lucas Gazal e Jefferson; Gabriel Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Airton, Igor Torres e Luiz Fernando.

Da equipe, Pedro Paulo, Emerson Santos, Rhaldney e Igor Torres nunca disputaram jogos pelo Goianão, enquanto Rodrigo Soares atuou na edição 2015 do torneio, pelo Grêmio Anápolis. Dos estreantes, Igor Torres é o caçula – tem 22 anos e veio do Fortaleza.

O Atlético-GO tem um elenco bastante renovado em relação ao que foi utilizado na temporada 2022. Além da renovação nas peças, o grupo de atletas que se prepara tem perfil jovem, com jogadores abaixo de 30 anos – a exceção atleticana é o lateral direito Rodrigo Soares, que veio do Juventude-RS e fez 30 anos em dezembro passado.

Os demais têm idade inferior, bem diferente da faixa etária de jogadores que estavam no clube em 2020. Na disputa por posição na formação titular, o caçula é o volante Thiago Medeiros, de 18 anos, que faz pré-temporada no CT do Dragão a pedido do técnico Eduardo Souza, que viu qualidade no jogador e solicitou que não viajasse para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Ano passado, o Dragão tinha alguns jogadores que tinham 30 anos ou mais, como o goleiro Renan (33 anos), os meias Jorginho (32 anos) e, Wellington Rato (30 anos), o atacante Diego Churín (33 anos), o zagueiro Wanderson (31 anos). O clube também perdeu nomes que eram referências no elenco, como o volante Marlon Freitas e o lateral direito Dudu, titulares no time que foi campeão do Estadual duas vezes, em 2020 e 2022.

Pós-estreia

Dos jogadores que se preparam para atuarem nas rodadas seguintes à estreia, o mais velho é o volante Mikael, de 29 anos, que veio do Paysandu-PA. Ele se recupera de lesão muscular (grau 1) e, nesta segunda-feira (9), começou a transição física. O atacante Felipe Vizeu (25 anos), os meias Vico (26 anos) e Bruno Tubarão (27 anos) e os zagueiros Iago (23 anos) e Igor Ribeiro (21 anos) completam a relação dos contratados.

O técnico Eduardo Souza ainda não definiu quem será o capitão do Atlético-GO. O treinador tem algumas opções para a função.

“Temos alguns jogadores, ou por liderança ou por vivência no clube. Temos o Luiz (Fernando), que é um prata da casa, um cara que conhece o clube e tem uma experiência muito grande como jogador pelas passagens por Botafogo e Grêmio. Temos o Ramon (Menezes), que foi capitão aqui, ano passado, e em outras equipes. Temos o (Gabriel) Baralhas, pelo momento que vive e pelo seu amadurecimento. Nós temos, também, o Ronaldo (goleiro). Tem o Rodrigo (Soares) que chegou agora e também é um jogador experiente”, enumerou o treinador do Dragão. Segundo ele, “no momento certo haverá essa definição”.

O interessante para ele é que, dentro de campo, “todos possam exercer esta liderança” e possam ser úteis ao Dragão. Ano passado, houve críticas e questionamentos quanto ao perfil frio e distante de jogadores que eram tratados como referenciais no clube, como Jorginho e Marlon Freitas.

Os dois perderam a posição e a condição por causa disso nos últimos jogos da temporada, principalmente após as eliminações para Corinthians (Copa do Brasil) e São Paulo (Sul-Americana), ambas fora de casa, em fases decisivas dos torneios e após vantagem no primeiro jogo.