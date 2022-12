Esporte Atlético-GO inicia pré-temporada com caras novas e ausências Um mês após ser rebaixado, Dragão retoma atividades com elenco curto, novas peças e incógnita sobre camisa 10

Um mês após ter seu rebaixamento decretado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO está de volta aos trabalhos para iniciar a pré-temporada para um ano que promete ser de retomada para o Dragão. O início dos preparativos será na tarde desta terça-feira (13), no centro de treinamentos do clube, no Setor Urias Magalhães, com caras novas e sem velhos conhecidos. A...