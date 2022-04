O Atlético GO definiu o preço dos ingressos para o jogo de ida da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (21), no Estádio Antonio Acioly, contra o Cuiabá-MT.

O bilhete custa 50 reais. Há promoção de meia (25 reais) para torcedor que for com a camisa do Atletico GO.

Os torcedores do plano Passaporte (Diamante e Ouro) têm entrada assegurada e podem levar um convidado, mas com duas apostas na Timemania com o Atlético GO como time do coração.

Os bilhetes são vendidos no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães) e Dragão Store (Estádio Antonio Acioly). Também há venda on-line.